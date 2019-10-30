Израиль закрыл дипломатическую миссию по всему миру – в том числе и в Украине

Посольство Израиля в Украине приняло решение приостановить работу дипломатического ведомства в Киеве из-за внутреннего конфликта дипломатов с Министерством финансов страны.

Об этом говорится в сообщении миссии Израиля в Украине в Facebook, передает «Лига.Net».

«Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить договоренности (они были согласованы и подписаны генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, - ред.) и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол (был в течение нескольких десятилетий), мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию», - отмечается в сообщении.

Консульские услуги не будут предоставляться, никто не будет иметь права въехать на территорию посольства и консульства.

«К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеупомянутые мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб», - подчеркивается в сообщении.

Израиль объявил о закрытии своих посольств и представительств не только в Украине, но и по всему миру. Причина - забастовка, которую объявил рабочий комитет МИД и Минобороны Израиля. Минфин страны намерен сократить расходы на дипломатов.