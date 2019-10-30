В Волынской области местные жители не пустили на работу судью, который ранее погорел на взятке

На Волыни местные жители не пустили на работу судью Киверцовского районного суда Ивана Подгорного, который в 2010 году погорел на взятке.

Об этом сообщает издание Сила правды у себя в Facebook.

На обнародованной видеозаписи можно заметить, что толпа людей у здания суда буквально не дала пройти судье на свое рабочее место, при этом местные жители потребовали, чтобы взяточник сидел в тюрьме. Следует отметить, что присутствовавшие на месте сотрудники полиции никак не смогли посодействовать Подгорному.

В 2010 году судья Иван Подгорный вернул из-под ареста автомобиль, конфискованный у хозяина за вождение в пьяном виде. За это решение судье было обещано 4 тысячи гривен. 500 грн получил, а остальное ему принесли меченным сотрудниками СБУ. Судья был задержан в своем кабинете.

В 2012 году Ровненский райсуд решил дать Подгорному три года тюрьмы с испытательным сроком в два года. Приговор был обжалован и судья получил условный срок. В 2016 году судью осудили на пять лет лишения свободы с конфискацией одной шестой части имущества. Опять апелляция. Без результата — в марте 2017 года апелляционным судом приговор оставлен в силе. Через два месяца после этого Подгорный пожаловался и Высший спецсуд приостановил исполнение приговора по причине состояния здоровья осужденного.

Примечательно, что во время рассмотрения дела было выяснено, что Подгорный не брезговал брать взятки в виде бензина, обедов в ресторанах, транспортных услуг, бытовой техники, клубники и даже сена для кроликов.

Напомним, в Киеве задержали на взятке в $50 тысяч сотрудника Нацбанка – обещал бизнесмену помочь получить лицензию для «обменника».