Николаевцев просят сообщить о продаже чешского детского питания, в котором нашли мышьяк и ртуть

В Госпродпотребслужбу поступило сообщение системы RASFF от 16.10.2019 № 2019.3598., согласно которому в детском питании с тунцом и овощами, которое экспортировалось из Чешской Республики (производитель: Slovacka Fruta a.s. - AP-N: CZ 314) в Украину (ООО «Смарти Фэмили»), обнаружены мышьяк и ртуть.

Об этом сообщается на сайте службы.

Согласно статье 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов» операторы рынка обязаны изымать и/или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах.

В случае выявления этой продукции в обращении, граждан просят информировать Главное управление Госпродпотребслужюы в Николаевской области по адресу: проспект Центральный, 288, Николаев, 54003, т/факс 24-00-23 и e-mail: vetupravlinnia @ ukr .net, insp_oblvet.mk@ukr.net.

Ранее сообщалось, что жительница Николаева пожаловалась в Госпотребслужбу на местное кафе, после того, как ее ребенок заболел сальмонеллезом.