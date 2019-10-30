В Днепр едет российский цирк, который «прославился» падением измученного слона и гибелью дрессировщиков, - зоозащитники

фото сайта: "Animal Friends Croatia" Российский цирк-зверинец братьев Гертнер в конце недели выступит в Днепре.

Об этом сообщают на странице «UAnimals» на Facebook.

Сообщается, что цирк ездит по России, Беларуси и Казахстану. В программе предлагается посмотреть на дрессированных животных. При этом, ранее на одном из выступлений «зверинца братьев Гертнер» слон упал с лестницы, сломав часть арены. Также в «UAnimals» сообщают, что за все время работы цирка были случаи гибели дрессировщиков.

«В эти выходные в Государственный цирка Днепра приезжает передвижной зверинец братьев Гертнер, который кочует Россией, Беларусью и Казахстаном. С этим цирком связан целый ряд печальных и даже трагических историй от гибели дрессировщиков к этому падению измученного слона», - пишут на «UAnimals».

Эту информацию подтверждает хорватский сайт Animal Friends Croatia, на котором рассказывается история этого цирка, который, к слову, зарегистрирован в Хорватии. По их информации, родители братьев Гертнеров погибли во время дрессировки слонов. В Австрии и Германии выступление зверинца запрещено из-за излишней жестокости.

«Мистер Гертнер старшний был известен как самый жестокий и безжалостный дрессировщик слонов в Европе. Он когда-то говорил: «Ты должен вынуть правый глаз слона, потому что таким образом ты сможешь ударить его лучше с этой стороны», - сказано на сайте.

Также сообщают, что в ходе одной из проверок, которая была в 2002 году, выяснилось, что животные содержаться в неприемлемых для них условиях, у слонов были обнаружены гематомы, ссадины и раны.

фото сайта "Animal Friends Croatia"

В то же время, на сайте «Відкритий» сообщают, что связались с администрацией Государственного днепровского цирка, где будет проходить представление. Там им заявили, что на выступлении будут исключительно те животные, которые «не подпадают под запреты».

«В администрации утверждают, что запрещены выступления только некоторых артистов из труппы братьев Гертнер. Те, которые приедут к нам, ни под какие запреты не попадают. В Днепре будут выступать только животные, на которых есть все документы», - сообщают на сайте.

Активисты UAnimals, в свою очередь, призвали собраться 2-го ноября, в день выступления зверинца, у здания Днепровского государственного цирка, на зоозащитную акцию «Днепр за цирк без животных».

Напомним, в карельском городе Олонец во время циркового выступления медведь набросился на дрессировщика.

Ранее сообщалось, что в Минкульте собираются разработать план, чтобы в государственных цирках больше не использовали животных.