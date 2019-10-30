Глава Херсонской ОГА ликвидировал ряд департаментов и управлений в структуре и создал Службу счастья и улучшения жизни

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев создал в структуре облгосадминистрации Службы счастья и улучшения жизни.

Об этом сообщает МОСТ.

Так, глава облгосадминистрации подписал распоряжение «Об усовершенствовании и утверждении структуры и граничного штатного количества сотрудников Херсонской облгосадминистрации», которым ликвидировал ряд департаментов и управлений.

В новой структуре зато появились Управление внутренней безопасности (по аналогии с полицией), Служба счастья и улучшения жизни и другие.

Ранее сообщалось, что Мининфраструктуры планирует объединить Службы автодорог Херсонщины и Николаевщины.