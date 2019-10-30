В Николаеве с 1 ноября учреждениям, подключенным к реестру теробщины, запретили требовать от горожан справку о составе семьи

С 1 ноября 2019 года учреждениям, которые подключены к Реестру территориальной общины Николаева запрещено требовать у горожан «справку формы 3».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает директор департамента предоставления админуслуг Дмитрий Лазарев.

Теперь учреждения могут получить нужную информацию автоматически из реестра. На сегодняшний день к нему подключены уже департамент труда и социальной защиты населения городского совета, «Николаевводоканал», «Николаевоблтеплоэнерго». Также продолжаются работы по подключению и других субъектов.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцам придется идти за справкой о составе семьи в Центр админуслуг, но там пока нет точного демографического реестра. Отметим, что многое время справка по форме 3 (о составе семьи) существует вне закона.

К тому же, департамент по предоставлению административных услуг запустил пилотную услугу выдачи информации о проживающих по адресу для жителей Ингульского района.

Депутаты Николаевского городского совета 14 марта, утвердили Положение об информационной системе «Реестр территориальной общины города Николаева».