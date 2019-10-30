В Кривоозерском районе при поддержке депутата Кормышкина отремонтировали сельский дом культуры

227 тысяч гривен на ремонт кровли и замену окон и дверей получил Гойдаивский сельский дом культуры Кривоозерского района при поддержке депутата областного совета, председателя областной организации партии «Наш край» Юрия Кормышкин.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

Сельский дом культуры в селе Гойдаи Кривоозерского района - центр досуга и культуры и для местной детворы, и для взрослого населения. Здесь функционируют драматические кружки - детский и взрослый, хореографический кружок, клуб выходного дня. Клуб построен в 1961 году, а ремонтировался он в последний раз в советское время.

«Я сколько работаю, мы делали только косметические ремонты - подбелить, подкрасить. Крыша дырявая, окна «сифонило» - и никому до этого столько лет не было дела. Сколько мы не просили - результатов не было. Под кураторством Юрия Анатольевича мы написали и подали в областную администрацию три микропроекта, два из них успешно защитили и получили на их реализацию 227 тысяч гривен », - рассказала заведующая домом культуры Людмила Сорока.

За эти средства в здании клуба поменяют двери и окна и отремонтируют крышу. На очереди - защита еще одного микропроекта, средства от которого пойдут на внутренние ремонтные работы.

«Иногда люди даже не подозревают, что можно улучшать условия жизни в своих селах за счет защиты таких проектов. И поэтому они благодарны Юрию Кормышкину, что он подсказал, научил и сопровождал эти микропроекты от идеи до реализации. И хотя он не депутат по нашему округу, не может остаться в стороне, когда просят о помощи», - рассказал председатель районной организации партии «Наш край» Павел Бузинский.

Жители села Гойдаи выразили благодарность председателю областной организации партии «Наш край» за помощь в представлении и реализации микропроектов.

Напомним, что руководитель областной организации партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин определил одним из приоритетов своей работы и работы партии на 2019 - поддержку и реализацию проектов в сферах образования и здравоохранения. Соответствующее решение было принято на всех уровнях, начиная с организаций партии, представленных в ОТГ, заканчивая городами областного подчинения.