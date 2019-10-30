Директор колледжа прессы Головченко не захотел переехать в другое помещение и освободить школу №37, которую занимает незаконно

Колледж прессы и телевидения, который с 30 июня 2019 года незаконно занимает третий этаж в школе №37, где решили разместить учеников морского лицея, отказался от предложенного чиновниками мэрии помещения по улице Адмиральская, 41.

Об этом речь шла 29 октября, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ в Николаевском горсовете.

Так, в ходе заседания депутаты спросили у чиновников, решен ли уже вопрос с переездом колледжа прессы и телевидения в новое помещение. На что начальник управления коммунального имущества Мкртич Мкртчян сообщил, что директор колледжа Глеб Головченко отказался от помещения по улице Адмиральская, 41, который им подыскали чиновники.

Стоит отметить, что депутаты-члены комиссии не поинтересовались, что чиновники намерены предпринимать дальше, а последние этот вопрос не поднимали.

Напомним, как руководство и учащиеся в Николаевском морском лицее, вместе со своими родителями просили городскую власть предоставить им здание для размещения учебного учреждения, ведь больше 20 лет они «живут на два корпуса», которые находятся в разных районах города.

В частности, министерство образования и науки Украины отказало мэрии Николаева в передаче в коммунальную собственность города помещения, которое принадлежало Киевскому университету под размещение там «Мореходной школы». В частности Николаевский городской совет планировал еще раз обратиться в Министерство образования Украины с просьбой передать городу в собственность Николаевское профессионально-техническое училище «Мореходная школа», которое находится по адресу улица Мореходная, 2, и водную станцию на Спортивной 17/1.

После чего ректор николаевского ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко заявил, что готов рассмотреть вопрос «опеки» над Морским лицеем, в связи с тем, что НУК имени адмирала Макарова отказывается помочь и не предпринимает усилий для обеспечения лицеистов. Позже гороно Николаева нашло здание под морской лицей – в школе №37.

В начале июля гороно просило колледж прессы добровольно освободить помещение, отмечая, что договор аренды истек. При этом в управлении образования отмечали, что предлагали частному колледжу помещение взамен.

Также сообщалось, что гороно Николаева обратилось в прокуратуру за помощью с выселением колледжа прессы и телевидения из школы №37.

Родительский комитет учеников морского лицея просит выселить из их помещения - школы №37 колледж прессы и телевидения.

На заседании комиссии по вопросам ЖКХ депутаты рекомендовали управлению коммунального имущества «срочно найти равноценное помещение» для Колледжа прессы и телевидения, в замен того, которое они сейчас безосновательно занимают в школе №37. Помимо этого, депутаты хотели на следующем заседании своей комиссии, все же, увидеть директора колледжа Глеба Головченко.

15 октября, глава Николаевской ОГА Александр Стадник посетил городскую комиссию по вопросам ЖКХ, чтобы разрешить ситуацию сложившуюся вокруг школы №37, где ютятся ученики морского лицея и «Колледж прессы и телевидения», хотя последний гороно попросило покинуть помещение еще 30 июня. Депутаты должны были принять окончательное решение касательно предоставления нового помещения колледжу, однако этого сделано не было.