Неделя страшных скидок от магазина верхней одежды STARDUST

Самый страшный праздник года – Хеллоуин - совсем близко и праздничное настроение уже захватило всех.

Поэтому магазин верхней одежды от отечественного производителя STARDUST объявляет о ликвидации осенне-весенней коллекции по очень приятным ценам с 31 октября по 6 ноября 2019 года.

Под распродажу попали всеми любимые джинсовые куртки с мехом, кашемировые пальто, кожаные куртки, меховые жилеты, теплые изделия на термо-пухе, а также дубленки и пальто из натуральной овчины!

Напомним, торговая марка STARDUST – отечественный производитель верхней женской одежды из меха, кожи и текстиля, которая работает на оптовом рынке уже более 20 лет.

Магазин STARDUST открыт для Вас ежедневно с 11:00 до 20:00

STARDUST в соц сетях:

@stardust_fur

stardust.fur.mk

www.stardustfur.com