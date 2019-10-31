На Николаевщине поймали браконьера, который незаконно выловил молодняк краснокнижной рыбы почти на ₴20 тысяч

Во вторник, 29 октября, Николаевский рыбоохранный патруль разоблачил очередного браконьера с краснокнижной рыбой. Инцидент произошел на Бугском лимане, вблизи села Галициново Витовского района Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Около 17 часов обнаружен нарушитель, который на лодки осуществлял вылов рыбы запрещенным колючей орудием лова драч. С помощью которого получил: берш (судак волжский), который занесен в Красную книгу Украины - 29 экземпляра и окунь - 2 экземпляра. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 19 тысяч 174 гривен.

«Рыбоохранных патруль Николаевщины разоблачил вопиющий случай браконьерства. Нарушителем был пойман молодняк исчезающей рыбы берш и нанесен серьезный ущерб рыбным запасам. Ответственные рыбаки знают, что ловить такую ​​рыбу запрещено законом. В случае попадания на крючок рыбы берш - они ее отпустят. Другое дело, когда рыба попадает в самодельное браконьерское средство. Во-первых, нарушитель ее никогда не отпустит, а во-вторых, большая часть рыбы «попалась» на запрещенное орудие все равно умрет от полученных ран», - комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

На браконьера составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных нарушениях. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.

«Отметим, что берш (судак волжский) имеет природоохранный статус «исчезающий» и запрещен к вылову. Основными причинами изменения численности этой рыбы является исчезновение типичных биотопов. Это происходит в результате изменения гидрологического и химического режимов водоемов, вызванного гидротехническим строительством и загрязнением воды. Рыба также занесена в списки Бернской конвенции, МСОП и Европейский красный список», – добавили в пресс-службе.

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