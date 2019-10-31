После ликвидации РГА Николаевщины уволенным работникам предложат предпринимательство и работу в ОТГ, но пока заявлений нет

Работникам райгосадминистраций Николаевской области, которые в связи с последним этапом реформы децентрализации, будут уволены из-за ликвидации РГА, планируют предложить переквалифицироваться в предпринимателей или работать в объединенных территориальных громадах.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил директор Николаевской областной службы занятости Дмитрий Оборонько.

Ранее, на сайте Херсона «Новий візит» сообщалось, что в связи с административной реформой, связанной с последним этапом децентрализации, 510 работников РГА останутся без работы, а новую, как объяснили в местной службе занятости, им будет найти непросто.

По словам Дмитрия Оборонько, к ним службу еще не приходили заявления от РГА о массовом увольнении.

— На сегодня в Херсонскую областную службу занятости форму 4-ПН (форма отчетности: «Информация о массовом увольнении работников в связи с изменениями в организации производства и труда») об увольнении подали уже по факту 14 райгосадминистраций. Поэтому они уже эти уведомления зарегистрировали и уже начали работать. На сегодняшний день в Николаевскую областную службу занятости не поступило ни одного сообщения согласно форме 4-ПН ни одной райгосадминистрации об увольнении, - сказал Оборонько.

Дмитрий Оборонько Тем не менее, в службе занятости уже планируют, какие вакансии предложат бывшим сотрудникам РГА. Работникам предложат заняться предпринимательством, либо переквалифицироваться и начать работать в объединенных территориальных громадах.

— Но мы готовы к этой ситуации, если сообщения нам поступят в будущем. Мы сегодня свою работу планируем и готовы будем поработать с этими людьми. Конечно, мы предложим им в первую очередь пройти переквалификацию. Потому что у нас на сегодняшний день есть возможность их научить, возможно, на предпринимателей, для того, чтоб они получили одноразовую помощь для открытия собственного дела, а возможно пройти переквалификацию, чтоб они могли работать в новосозданных территориальных громадах, - отметил Дмитрий Оборонько.

При этом, он отметил, что в Николаевской области, в основном, запрос на рабочие профессии, поэтому освободившимся от работы на госслужбе юристам, экономистам и менеджерам предложат переквалифицироваться.

— Ситуация на рынке труда у нас где-то схожа с ситуацией в Херсонской области, потому что наши области имеют схожую специализацию в аграрном секторе. Действительно запрос сегодня на представителей рабочих профессий. Поэтому, действительно соискателям таких вакансий придется проявить мобильность и готовность получать новые знания и навыки, - добавил Оборонько.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник предложил некоторым главам местных районных государственных администраций написать заявление об уходе и переназначиться на должность главы РГА, но в качестве «члена команды» Президента Украины Владимира Зеленского.