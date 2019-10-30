Революция достоинства в Украине превратилась в контрреволюцию ненависти, - Сенцов

Режиссер Олег Сенцов заявил, что в Украине с 2014 года возникла атмосфера ненависти.

Об этом сообщает «Левый берег».

- Две проблемы Украины, которые знают все, - внешняя (Путин и российская агрессия) и внутренняя (коррупция). Есть и другие, но это главные. Вернувшись сюда, находясь дома, я увидел и третью проблему. Это мы сами, - сказал он в среду во время выступления на Форуме единства.

По его словам, сегодняшняя Украина отличается от той, которая была в 2014 году, нетерпимостью и неуважением друг к другу.

- Я хорошо помню, как было тогда, той зимой, когда мы общались друг с другом вежливо, корректно, открыто и честно. Я помню тот свет и тепло, которые были между людьми. Это все помогало мне все пять лет. Я знал, ради чего я рисковал всем, ради чего сижу. Приехав и увидев постепенно, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, к моему большому сожалению, что мы все это потеряли. Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Как бы горько это не звучало. Мы очень агрессивны друг к другу, очень раздроблены, нетерпимы к любому мнению. Нет, не врагов в Мордоре, а своих, близких, у которых та же цель. Скажем, мы чуть-чуть не сходимся в нашем понимании будущего Украины - этот человек является для нас врагом. Это неправильно. Так нельзя, - сказал Сенцов.

По словам режиссера, раздробленная страна «не способна победить никого».

- Мы разные, это хорошо. Но мы должны уважать друг друга. Людей, у которых другое мнение, которые видят по-другому будущее Украины. Без уважения не будет ничего, - сказал он.

Сенцов добавил, что для него идентификация «свой-чужой» проходит через ответ на вопрос «Чей Крым»

Он также сказал, что не является сторонником «ни пана Порошенко, ни пана Зеленского», и готов как хвалить власть за правильные поступки, так и ругать.

- Если руководству нашей страны удастся прекратить огонь, чтобы не гибли наши солдаты, если им удастся вернуть всех наших пленных, я скажу, что у нас отличное руководство. Если наш президент сможет сломать ту коррумпированную систему, которая изъедает нашу страну изнутри, как ржавчина, я скажу, что у нас лучший президент. Если интересы страны будут преданы, я увижу, что это зрада, я так и скажу. Если не президент сломает систему, а система президента, я не промолчу, - пообещал Сенцов.

Напомним, ранее Сенцов подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому банку с украинским флагом, которая пять лет была с ним в тюрьмах России.