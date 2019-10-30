Демонтаж коррупции в Очакове. «Кляті гроші-1»

«Украина - страшная, коррумпированная страна», Дональд Трамп, эмоция Президента

Хроника разоблачительства

Николаевский активист и ригорист Д. Жело на своей странице в ФБ посягнул на «священную корову» - Николаевское управление службы безопасности – и извлек нижеприведённое:

В разрезе очаковских реалий, вычленим следующие сведения из разоблачений господина Жело:

«Андрей Семерня - начальник Очаковского МРВ СБУ в Николаевской области. Обилечивает очаковских рыбных браконьеров и контролирует контрабанду дизельного топлива. Примечательно, что за годы пребывания в насквозь пропитанном коррупцией Очакове - Семереня, коррупцию так и не обнаружил» (конец цитаты).

Естественно, если информация попала в публичный доступ, то проверкой деятельности или бездеятельности уполномоченного СБУ по Очакову Андрея Семерни должны заняться правоохранители. Они, очень может быть, соберут железобетонные доказательства «обилечивания очаковских рыбных браконьеров» офицером СБУ Андреем Семерней. Разумеется, в раках Закона и Конституции Украины, что в целом и будет процессом демонтажа коррупции в отдельно взятом районе.

Целесообразно было бы вернуть на новое расследование многозначительное «Дело Синицы», начальника «Управління державного агентства рибного господарства у Миколаївській області». И получить ответ на заковыристый вопрос: а фигурировала ли взятка, или заинтересованными правоохранителями был успешно отыгран детективный спектакль по устранению Михаила Синицы, служившего помехой в реализации коррупционных схем в рыбном хозяйстве региона?

Решают не кадры, решают в кадрах

Особо выделим пару кадров хроники. Во-первых, у офицера Андрея Семерни родственные связи в кадрах СБУ в Киеве, по нашим сведениям, жена Семерни - сестра жены важного кадровика! А ныне решают не кадры – а в кадрах!

Во-вторых, угадывается повторение нашей, хотя и победной, но поучительной истории. Обращались в УСБУ Николаевской области с публичным заявлением через ПН - «Вылову креветки STОP! Нерест. Заява в СБУ», а закончили разбирательством в Очаковском суде. Предполагаем, что не без участи заинтересованных солдат безопасности. (https://news.pn/ru/blogs/223758)

«Шарахнем по коррупции искусством кино!»

Очаков богатый край и лакомый кусочек для коррупционеров и авантюристов всех мастей. Тут вам и порт, и промысловый лов рыбы и креветок с рапанами, тут вам и археологические раскопки, и животворящие ключи из недр земных, и благостные очаковские побережья. Шальные бабки!

За соблазнительным лесом разноместных источников доходов и благ, не углядеть борцам с коррупцией из СБУ гнилых, больных смертельной хворью мздоимства, деревьев.

Скажем, грузины, реформируя свои правоохранительные органы, шли двумя путями - они ловили коррупционеров в своих рядах и делали из таких историй громкие значимые события, и снимали положительные полицейские сериальные выпуски. Знаменитый лозунг «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!» из «Золотого теленка», вполне можно прочесть как «Шарахнем по коррупции искусством кино».

Вспомните захватывающий сериал «Твин Пикс». Специальный агент ФБР Дейл Купер расследует убийство старшеклассницы Лоры Палмер в красивом провинциальном американском городке. Представьте себе поворот, найдя виновных, спецагент быстренько договаривается с ними за определенную сумму зеленых «слить расследование», в придачу получает долю в ночном клубе за молчание.

Сюжетный поворот вовсе чужд американским реалиям, скорее, он отображает один в один украинскую явь. И название очаковской криминальной многосерийке можно дать подходящее - «Кляти гроши»… to be continued…

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