В Николаеве приостановили капремонт в аварийном доме - суму договора уменьшили, подрядчику выплатили только 500 тысяч гривен

Жители аварийного дома по улице Потемкинская, 28 в Николаеве заявили, что просят произвести работы по капитальному ремонту их дома, который в любой момент может рухнуть.

Об этом они сообщили депутатам на заседании постоянной «бюджетной» комиссии Николаевского горсовета.

Ранее, жительница Николаева пожаловалась на разрушающийся дом по улице Потемкинская, 28 – в ДЖКХ сообщили, что на ремонт нужно более ₴2 миллионов, но денег нет.

По словам жительниц дома, ремонта они ждут с 2017 года, но чиновники каждый год сроки начала работ переносили. В итоге, в этом году выделили 500 тысяч гривен на ремонт крыши и их даже освоили, но жители уверяют, что работы сделали плохо.

— Было запланировано 2,3 миллиона, выделили 500 тысяч на крышу, но сделали абы-как, с четырех углов там развалены все фронтоны. Все остальное по проекту осталось на бумаге. Поскольку дом в критическом состоянии, мы просим принять положительное решение по ремонту, - сообщила одна из жительниц.

Фотографии из предыдущей новости по данному дому.

Также они добавили, что ранее замначальника департамента ЖКХ Александр Репин порекомендовал жителям провести капитальный ремонт дома за своей счет, что возмутило жильцов, ведь проживают в аварийном доме старики, которые не в состоянии выделить деньги на ремонт из своих карманов.

Помимо этого, в подвале образовались трещины на стенах, а также все перекрытия железобетонные оторвались от крепления.

— Если мы сложимся, как в Дрогобыче, то я не знаю, что это будет, - заявила жительница.

После обсуждения, депутаты решили рекомендовать департаменту ЖКХ закончить начатые работы.

Согласно открытым данным сайта публичных закупок Прозорро Департамент ЖКХ заключил с фирмой ООО «Импорстрой» договор на 2 миллиона 6 тысяч 700 гривен на капитальный ремонт дома по улице Потемкинская, 28. При этом, 3 июля, чиновники внесли изменения в договор с подрядчиком, у уменьшив сумму договора на 1 миллион 506 тысяч 700 гривен, тем самым оставив только 500 тысяч на ремонт крыши в доме, которые подрядчику уже выплатили. При этом срок выполнения работ - до 1 декабря 2019 года.