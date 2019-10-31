Бюджетная комиссия просит мэра Николаева разобраться со Степанцом, который проигнорировал поручение отселить жильцов аварийного дома

архивное фото Жильцов аварийного дома по улице Даля, 1, флигель Г-2 в Николаеве до сих пор не отселили в другие квартиры, хотя полгода назад члены бюджетной комиссии горсовета порекомендовали чиновникам найти новое жилье для людей.

Об этом стало известно, в среду, 30 октября, в ходе заседания комиссии по вопросам бюджета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Жители дома сообщили, что в доме уже начали обваливаться стены, а левая сторона начала давать осадку. К тому же, на днях в одной из квартир на втором этаже обвалился потолок, у пожилой женщины случился инсульт от испуга и в последствии она умерла.

— Пока мы дождемся, этого некому будет делать...Сейчас у нас все хуже и хуже — нам отказываются подключать отопление..., - сообщила жительница.

Депутат Артем Грозов отметил, что в мае члены комиссии порекомендовали вице-мэру Юрию Степанцу разрешить ситуацию путем проведения капремонта с отселением жильцов. О принятых решениях чиновник должен был уведомить членов комиссии в течение недели, однако этого сделано не было.

Также, жители аварийного дома сообщили, что недавно общались по их вопросу с мэром Александром Сенкевичем, который посоветовал им обратиться в службу по чрезвычайным ситуациям, чтобы те постановили, что ситуация критическая и деньги на капремонт нужно выделять срочно. Но по словам жительницы походы к спасателя результатов не дали.

— Они отфутболили нас в архитектурный отдел, я пошла в архитектурный отдел, оттуда отфутболили в горисполком. Нас просто футболят, а мы падаем. Замкнутый круг, - пожаловалась она.

Депутат Артем Грозов добавил, что постановление о том, что дом находиться в критическом состоянии, а именно 4-я степень аварийности, уже есть.

— Мы давали рекомендацию полгода назад, а результата нет. Где работа Степанца тогда, если давали ему поручение? Может Александр Федорович разберется, почему Степанец не выполнил поручение? - предложил Артем Грозов.

В итоге, члены комиссии приняли решение обратиться к департаменту ЖКХ и профильному заместителю с просьбой срочной отработки вопроса. А также решили обратиться к мэру, чтобы тот разобрался, почему Степанец не выполнил поручения и, если в ситуации нет никакого форс-мажора, то оформить Степанцу дисциплинарное взыскание.

Напомним, что в 2016 году в жилом доме по адресу Даля, 1, в одной из квартир провалился пол. Ввиду предстоящего проведения ремонта надподвального перекрытия жилища коммунальщики потребовали у жителей срочно самостоятельно решить вопрос отселения из некоторых квартир, не предложив им никаких вариантов.

С 17 января 2019 года дом находился без отопления, из-за аварии системы теплоснабжения, и начать ремонт сетей не предоставлялся возможным, так как при любых работах возможно разрушение здания.

25 января 2019 год исполком горсовета признал дом по улице Даля, 1, флигель Г-2 аварийным и поручил подыскать жителям 12-и квартир новое жилье.