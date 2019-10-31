В Николаеве снесли шесть незаконных киосков по Шоссейной, где департамент ЖКХ укладывает новую тротуарную плитку

В Николаеве на улице Шоссейной сотрудники департамента противодействия коррупции снеси шесть незаконно установленных киосков.

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

Отдел контроля и надзора за благоустройством департамента провел работы по демонтажу шести незаконно установленных малых архитектурных форм (киосков), которые располагались вдоль тротуара по улице Шоссейная. Отмечается, что «предприниматели» не демонтировали киоски самостоятельно, также «не всколыхнуло их и начало работ по укладке тротуарной плитки, поэтому киоски были снесены в принудительном порядке».



«Это еще один пример взаимодействия двух департаментов - нашего и департамента ЖКХ. Мы прекращаем беспорядок с будками - сносим их, после чего приводится благоустройство, укладывается тротуарная плитка. Планируем дальше так сотрудничать и в других локациях: по проспекту Центральному (от улицы Рюмина до улицы 8-е Марта), в сквере имени Михаила Александрова. В очередной раз предлагаем тем, кто незаконно установил временные сооружения - снесите их самостоятельно!» - сообщает Андрей Ермолаев, директор департамента департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Напомним, как в Николаеве в Лесках и на 3-й Слободской снесли пять незаконных МАФов.