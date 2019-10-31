В Николаеве в одной из квартир аварийного дома обвалился потолок - пенсионерка от испуга получила инсульт и умерла

В Николаеве пенсионерка, проживающая в аварийном доме по улице Даля, 1, флигель Г-2, где на днях обвалился потолок в квартире, умерла от полученного после испуга инсульта.

Об этом заявили жительницы аварийного дома в среду, 30 октября, во время бюджетной комиссии по вопросам бюджета.

Так, женщины пришли на комиссию просить помощи в продвижении их вопроса, ведь в доме уже начали обваливаться стены и левая сторона начала давать осадку. К тому же, на днях в одной из квартир на втором этаже обвалился потолок, у пожилой женщины случился инсульт от испуга и в последствии она умерла.

— Пока мы дождемся, этого некому будет делать...Сейчас у нас все хуже и хуже — нам отказываются подключать отопление..., - сообщила жительница.

Напомним, что в 2016 году в жилом доме по адресу Даля, 1, в одной из квартир провалился пол. Ввиду предстоящего проведения ремонта надподвального перекрытия жилища коммунальщики потребовали у жителей срочно самостоятельно решить вопрос отселения из некоторых квартир, не предложив им никаких вариантов.

С 17 января 2019 года дом находился без отопления, из-за аварии системы теплоснабжения, и начать ремонт сетей не предоставлялся возможным, так как при любых работах возможно разрушение здания.

25 января 2019 год исполком горсовета признал дом по улице Даля, 1, флигель Г-2 аварийным и поручил подыскать жителям 12-и квартир новое жилье.