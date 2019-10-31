САД заключили договор с белорусской компанией на ₴140 миллионов за ремонт 7 километров аварийной дороги между Николаевом и Баштанкой

Белорусская компания ОАО «Строительно-монтажный трест №8» выиграла тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-11 Днепр - Николаев на участке км 279 + 000 - км 286 + 000 (между Баштанкой и Николаевом) за 140 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Служба автомобильных дорого объявила данный тендер с ожидаемой стоимостью в 148 миллионов 851 тысяча 824 гривна еще 10 января 2019 года. Поучаствовать в тендере решили 7 компаний: ООО «Росдорстрой», ОАО «СМТ №8», ООО «Гранит-001», ООО «ПБС», ООО «Дорожное строительство «Альтком», ЧАО «Броварское дорожно-строительное управление №50» и ООО «Автомагистраль-Юг», однако к аукциону допустили лишь три фирмы: ООО «Ростдорстрой» с предложением в 147 миллионов 400 тысяч гривен, ЧАО «Броварское дорожно-строительное управление №50» с предложением в 119 миллионов 81 тысячу 459 гривен и ОАО «Строительно-монтажный трест № 8», которое согласилось выполнить работы за 140 миллионов гривен.



В итоге, 31 октября с ОАО «Строительно-монтажный трест №8» подписали договор на проведение текущего среднего ремонта. Подрядчик должен до 20 июня 2020 года отремонтировать 7 километров дороги.

В проекте договора указывается, что подрядчик должен обеспечить гарантийный срок дорожной одежды - 8 лет, покрытие дорожной одежды - 5 лет, дорожная разметка пластика - 1 год, дорожная разметка краской - 6 месяцев, дорожные знаки - 7 лет и барьерное ограждение - 10 лет. В 2019 году фирме должны выплатить 51,5 миллионов гривен, и в 2020 году - 88,5 миллионов гривен.

Фирма ОАО «Строительно-монтажный трест №8» зарегистрирована в Минске республики Беларусь. Уставный фонд предприятия 34 миллиона 835 тысяч 699 гривен белорусских рублей.

Стоит отметить, что САД объявлял еще четыре тендера на ремонт трассы Н-11. Тендер по ремонту трассы Н-11 Днепр – Николаев на участке км 293+000 – км 298+000 объявили с ожидаемой стоимостью работ в 118 миллионов 775 тысяч 885 гривен. Участие в торгах приняло три предприятия, среди которых: ООО «Ростдорстрой» с предложением в 117 миллионов 400 тысяч гривен, ЧАО «Броварское дорожно-строительное управление №50» с предложением в 95 миллионов 20 тысяч 708 гривен и ОАО «Строительно-монтажный трест № 8», которое согласилось выполнить работы за 117 миллионов 580 тысяч 450 гривен. Изначально хотели заключить договор с «Броварское дорожно-строительное управление №50», однако потом решение поменяли, и сейчас намерены заключить договор с ОАО «Строительно-монтажный трест № 8».

Тендер — по ремонту 7 километров дороги на на участке км 286+000 – км 293+000 с ожидаемой стоимость работ в 159 миллионов 103 тысячи 330 гривен. В этот раз участие в торгах приняли четыре компании, среди которых: ОАО «Строительно-монтажный трест № 8» с предложением в 154 миллиона 330 тысяч гривен, ЧАО «Броварское дорожно-строительное управление №50» с предложением в 127 миллионов 282 тысячи 664 гривны, ООО «Ростдорстрой» с предложением в 154 тысячи 320 гривен, а также ООО «Компания Евродор» с предложением в 127 миллионов 282 тысячи 664 гривны. В итоге 24 октября договор заключили с ЧАО «Броварское дорожно-строительное управление №50».

В тендере на ремонт трассы Н-11 на участке дороги км 271+720 – км 279+000 участвовали три компании: «Росдорстрой», «ПБС» и ОАО «СМТ № 8». Выиграла компания «Росдорстрой». С ней заключили договор на 149 миллионов 200 тысяч гривен.

Еще в одном тендере на ремонт трассы Н-11 на участке дороги км 248+692 - км 255+000 за 7,8 миллионов гривен приняли участие две фирмы - «Росдорстрой» и «Альтком». В итоге договор на 7 миллионов 420 тысяч 114 гривен заключили с «Альтком».

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться. Несмотря на рекомендации Зеленского, николаевская Служба автодорог подписала договор на 149 миллионов с фирмой «Ростдорстрой».

Как известно, в октябре 2019 года в Баштанском районе Николаевщины начался ремонт участка трассы Н-11 «Николаев – Днепр».