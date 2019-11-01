Николаевский админсуд пожаловался на Концерн экс-нардепа, который перекрыл въезд в здание – в чрезвычайных ситуациях не попадут оперативные подразделения

Фото: Facebook Николаевского окружного админсуда Глава Николаевского окружного административного суда Виталий Брагар пожаловался на действия концерна «Титан», которые перекрыли вход и въезд к зданию.

Об этом свидетельствует соответствующая жалоба на сайте Высшего совета правосудия от 28 октября.

С марта 2017 года этот суд находится в здании бывшего завода «Кристалл», а вход и проезд в суд возможен только через помещения и территорию, которая принадлежит Концерну «Титан». Осенью 2018 года «Титан» обнес забором свой земельный участок, но по договоренности пропускал как посетителей суда, так и автотранспорт, но в октябре текущего года он полностью перекрыл проезд и проход через свою территорию, объяснив это «производственной необходимостью». В связи с эти проход в суд сейчас возможен только через помещения и территорию другой организации, а проезд к нему невозможен.

При этом глава суда акцентировал, что из-за этого возникла угроза функционированию суда и возможно препятствие в совершении правосудия. Также на территорию суда невозможно осуществить подвоз военнослужащих подразделения Нацгвардии, который занимается охраной суда. Помимо этого, осложнена доставка почтовой корреспонденции, вывоз мусора, уборки.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации невозможен оперативный проезд подразделений Нацгвардии, полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, скорой помощи и др», – говорится в жалобе.

В связи с этим, как указано в документе, руководство суда обратилось в Главное управление Нацполиции в Николаевской области с заявлением о препятствии деятельности государственного учреждения, на основании которого было открыто уголовное производство.

Отметим, что конечным бенефициром Концерна «Титан» является Анатолий Лёвин. Он в 2002 году прошел в Верховную Раду по спискам Социал-Демократической партии Украины.

Напомним, что на николаевского судью Чулупа снова пожаловались, что он затягивает рассмотрение дела – ВСП открыл дисциплинарное производство.