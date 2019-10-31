В Николаевском облавтодоре под предлогом совещания собрали руководителей райавтодоров, чтоб настоятельно предложить уволиться

Руководство дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» предлагает сотрудникам районных филиалов уволиться, якобы в рамках остановки реорганизации.

Об этом корреспонденту «Преступности.НЕТ» сообщили несколько начальников филиалов.

Совещание по этому вопросу должно было состояться в четверг, 31 октября в помещении Службы автодорог Николаевской области, где облавтодор арендует второй этаж. Однако начальник облавтодора Денис Харлан отказался проводить совещание из-за того, что на него пришли депутаты областного совета – Валерий Колесников, Петр Ковальчук и Петр Паламарюк. Директор облавтодора объявил бессрочный перерыв и ушел.

Как известно, 27 сентября, 2019 года ОАО Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» издала приказ №151, согласно которому деятельность по реорганизации облавтодоров прекращается. В компании предлагают перестать реорганизовывать Николаевскую ДЕД, а также райавтодоры в Вознесенске и Снигиревке и объединить их в филиал облавтодора «Центральный» с офисом в Ингульском районе, на Херсонском шоссе, дом 111. Райавтодоры в Первомайске, Врадиевке и Южноукраинскую ДЕД хотят объединить в филиал «Северный» с местонахождением в селе Арбузинка. Райавтодор в Новом Буге хотят присоединить к филиалу «Западный».

При этом, в приказе сказано, что директор облавтодора Денис Харлан обязан создать комиссию о прекращении реорганизации, в течение трех месяцев осуществить мероприятия по прекращению реорганизации, а также трудоустроить уволенных из филиалов сотрудников и обеспечить сохранность технической базы каждого райавтодора или ДЕД. Однако, как рассказали Денис Харлан «Преступности.НЕТ» начальники нескольких райавтодоров, Харлан приезжал в филиалы и настойчиво предлагал сотрудникам просто писать заявления об увольнении.

По словам начальника Врадиевского райавтодора Ольги Татренко, Харлан без учета трудового законодательства, без выплаты компенсаций предлагает уволиться сотрудниками ее филиала.

— Они нам предлагают написать заявления и уйти по собственному желанию. Без учета создания комиссий, чтоб не выплачивать… Они должны были предупредить людей, за три месяца, которые останутся без работы, выплатить им выходное пособие. Они ничего этого не хотят делать, они просто тупо хотят, чтоб мы написали заявление и ушли. Они нас по этому поводу нас собрали. Они сказали бухгалтеру, экономисту уже прямо: «Пишите заявления», люди уходят повально, - сказала Ольга Татаренко.

Сотрудники Врадиевского райавтодора обратились в «Автомобильные дороги» с просьбой пересмотреть свой приказ, однако в ответе ведомство сослалось на то, что у облавтодора нет другого выхода, они не могут участвовать в тендерах из-за тяжелого финансового положения, поэтому «предоставляет услуги» ООО «Містодорбуд» и ООО «Патчер». В ответе сказано, что обе фирмы не являются прямыми конкурентами облавтодора. При этом, как утверждает Ольга Татаренко, облавтодор просто ищет повод, чтоб не участвовать в тендерах, хотя сам Врадиевский райавтодор – филиал облавтодора имеет, как утверждает Татаренко, все необходимое для ремонта дорог.

— У нас асфальтный завод. Мы конкурентноспособные в границах своего района. Мы можем выполнять работы по эксплуатационному содержанию. Нам просто этого не дают, - сказала Ольга Татаренко.

В свою очередь, директор Первомайского райавтодора Валентина Бабич рассказала, что Денис Валентина Бабич Харлан приезжал в их филиал и настоятельно предлагал бухгалтерам, экономистам и инженерам предприятия написать заявления об увольнении.

— Было у нас собрание, приезжал к нам директор Харлан, был разговор, что рабочие остаются, присоединяются к Южноукраинску, бухгалтеры, экономисты, мастера, инженеры должны уйти. Но дело в том, что у меня квалифицированные сотрудники… - рассказала Валентина Бабич.

При этом, по словам Валентины Бабич, в Первомайске необходима дорожная организация и дорожно-ремонтный пункт (ДРП) ее не заменит.

— Сейчас коллектив очень озабоченный этим вопросом, потому что они специалисты. Пенсионеров очень мало, в основном люди квалифицированные, знают свою работу. В любом случае, если там будет ДРП, мы завалим все это дело, облавтодор завалит, потому что они не чувствуют, что это за работа. ДРП – это остаются механизаторы, охрана и один начальник ДРП. Для того, чтоб в зимнее содержание войти, надо и дежурство организовать, и ремонт техники, все это надо делать, - отметила Бабич.

Необходимость наличия именно дорожной организации обусловлена тем, что в Первомайске северный климат, во время снегопадов возникает потребность в круглосуточном дежурстве для обеспечения проезжаемости на киевской трассе.

— Теперешнее руководство, оно или не владеет ситуацией, или не знает, что северные районы – это серьезно. Потому что в южных районах не так много снега. В Первомайске, если заблокируется движение на Киев, то это будет очень и очень плохо. Скоро будут общины и в Первомайске будет центр. Ну как это можно, чтоб в центре не было дорожной службы? – добавила Валентина Бабич.

С самим Денисом Харланом корреспонденту «Преступности.НЕТ» пообщаться не удалось – сразу после так и не начавшегося совещания он ушел, при этом приказав вызвать полицию и написать на депутатов облсовета заявление за срыв совещания. Сотрудник юридического отдела написал заявление, однако следственно-оперативную группу, приехавшую по факту заявления, не пустила охрана Службы автодорог. Вышедший к сотрудникам правоохранительных органов юрист, который и написал заявление, отказался проходить с полицейскими в свой кабинет, предлагая дать пояснения на улице.

Сотрудник облавтодора мотивировал это тем, что у него обед, а охрана «все равно не пропустит полицейских». Также представитель охраны, ссылаясь на приказ «никого не пропускать», не пустил в здание САД корреспондента «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана.