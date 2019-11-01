В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра из-за жестокого обращения с птицами

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В Нью-Йорке местные власти поддержали запрет на продажу фуа-гра из-за жестокого обращения с птицами.

Об этом сообщает The New York Times.

Сейчас фуа-гра - деликатес из печени утки или гуся - есть в меню примерно тысячи ресторанов Нью-Йорка. Для его производства птиц принудительно кормят через трубку в горле, от чего их печень увеличивается в 10 раз.

Ожидается, что закон вскоре подпишет глава города Де Блазио и он вступит в силу с 2022 года. Нарушителям грозит штраф в две тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии впервые в США запретили продажу изделий из меха животных.

Мила Волкова

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русскийобщество