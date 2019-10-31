Около 700 жителей Матвеевки просят горвласть признать незаконными слушания, на которых поддержали строительство терминала

Часть жителей микрорайона Матвеевка выступили против строительства на их территории компанией «Нибулон» перегрузочного терминала для зерновых и масленичных культур. Они просят провести новые общественные слушания по этому вопросу, а предыдущие признать незаконными.

Об этом идет речь в их обращении к мэру Николаева Александру Сенкевичу и секретарю горсовета Татьяне Казаковой, которые имеются в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

Как известно, компания «Нибулон» планирует построить на территории Матвеевки терминал по перегрузке культур на собственный речной транспорт, с объемом одновременного хранения 120 тысяч тон зерна, а также площадки для отстоя грузового транспорта напротив терминала. Больше всего жителей микрорайона возмущает то, что строительство будет вестись в 80-100 метрах от их домов. Для согласования этого вопроса, 18 октября были проведены общественные слушания, во время которых 60 жителей из 111 присутствующих поддержали строительство объекта.

В обращении отмечается, что о проведении слушаний жители не были уведомлены заранее, к тому же они проводились в рабочее время, из-за чего большинство людей не смогли присутствовать во время обсуждения. При этом они сообщают, что «при регистрации не было учтено наличие паспорта человека, который регистрируется, поэтому присутствие людей, связанных трудовыми отношениями с компанией «Нибулон», не вызывает сомнения».

Также жители сообщают, что главный архитектор города Андрей Цымбал не смог назвать нормы законов, которыми разрешается строительство промышленных предприятий в 100 метрах от жилой застройки.

«Тут два варианта – некомпетентность или коррупция. Такой вывод можно сделать, потому что депутат Николаевского облсовета Вадим Олабин начал торговаться с гендиректором «Ниблон» Алексеем Вадатурским, сколько средств он предоставит на решение социальных вопросов Матвеевки. Интересно, кто еще с ним торгуется для предоставления разрешения на проведение городской властью изменений к генеральному плану города, в котором эта зона относиться к жилой застройке с оборудованием мест для отдыха? Но этот вопрос для других компетентных органов», - отметили жители.

В связи с этим, они обратились к главе постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и гласности Александру Маликину, чтобы на заседании комиссии рассмотрели соответствие проведенных слушаний законодательству.

Помимо этого, жители заявляют, что людям, которые были против строительства, не давали высказать свое мнение, постоянно перебивали или попросту не давали слово.

«Создалось впечатление, что слушания проводятся «для галочки», что вопрос строительства уже решен и нечего обсуждать», - пишут жители.

Поэтому они просят признать проведенные слушания такими, которые не отвечают законодательству. И назначить новые общественные слушания по этому вопросу в выходной день, в удобное время и заранее оповестить население об их проведении.

Стоит отметить, что всего данные обращения собрали 667 подписей жителей микрорайона.