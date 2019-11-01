Программа «Артемида»: в NASA рассказали подробности новой миссии на Луну

Первая человеческая миссия на поверхности Луны с 14 декабря 1972 года проведет на естественном спутнике Земли шесть с половиной земных суток.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Spacenews».

Это дольше, чем какая-либо из прошлых высадок астронавтов NASA на Луну. Вероятно, в рамках этой миссии будет использован негерметичный луноход, который позволит членам экипажа уезжать на значительные расстояния от посадочного модуля.

Основной целью первой высадки заявлено проведение геологических исследований при помощи механизмов и аппаратуры, которые туда доставят заранее другие полеты по программе «Артемида». Ранее Аэрокосмическое управление США анонсировало доставку на Землю центнера образцов с поверхности Луны, но в текущие задачи уже входит меньшее количество – 35 кг (26 кг образцов и 9 кг контейнеров). Это минимальный порог: в планы по-прежнему входит показатель 100 кг.

NASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа «Артемида». Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

Напомним, ранее глава Amazon представил прототип аппарата для высадки на Луну.