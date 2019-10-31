«Остается получить согласие МОН»: Николаевская «могилянка» готова передать в собственность области спорткомплекс «Трудовые резервы»

Глава Николаевской области Александр Стадник заявил, что областной совет готов забрать в свою собственность Николаевский Дворец Спорта «Трудовые резервы», где находиться КДЮСШ №1. К тому же ЧНУ имени Петра Могилы дало на это свое согласие.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, областная КДЮСШ №1 один из важнейших для Николаевщины объектов воспитания спортсменов высшей квалификации. В течение последних 43 лет школа находится в помещении Николаевского Дворца Спорта, где есть удобные залы для занятий, тренажерный зал. Школу посещает более 500 учеников, в заведении развивается 6 отделений по видам спорта.

«Поэтому, когда ко мне обратился тренерский коллектив школы с заявлением о том, что КДЮСШ №1 может прекратить свою деятельность из-за политики нынешнего руководства Дворца Спорта, я был шокирован», - отметил губернатор.

Также Александр Стадник отметил, что передача «Трудовых резервов» в оперативное управление ЧНУ имени Петра Могилы в свое время вызвало негативный общественный резонанс.

«Уже есть решение сессии областного совета о готовности принять Николаевский Дворец Спорта на баланс. ЧНУ имени Петра Могилы готов передать Дворец Спорта в областную коммунальную собственность. Сегодня это подтвердил ректор - Леонид Клименко. Для закрепления договоренности вскоре будет подписан меморандум о намерении между Черноморским национальным университетом и Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школой №1. Остается получить согласие Министерства образования и науки Украины. Соответствующие письма уже направлены. Лично буду держать вопрос на контроле», - заявил глава Николаевской ОГА.

Как известно, в мае 2019 года Министерство образования Украины передало в оперативное управление ЧНУ имени Петра Могилы имущественный комплекс Дворца культуры «Трудовые резервы», который расположен в микрорайоне Соляные. В частности, 6 июня, на земельной сессии Николаевского горсовета к депутатам обратился директор ДЮСШ №1, которая входит в комплекс Дворца спорта «Трудовые резервы» Константин Васильев и попросил сберечь комплекс и забрать его на баланс города Николаева. Что в итоге и согласовали депутаты горсовет. Позже первый вице-мэр Владимир Крыленко заявил, что Минобразования не будет отдавать Николаеву «Трудовые резервы», которые ранее передали «могилянке».

Также сообщалось, что Министерство образования и науки Украины готова передать в коммунальную собственность города Николаева стадион в парке Победы, фехтовальный зал и спорткомплекс «Трудовые резервы», но в том случае, если город передаст на баланс ЧНУ имени Петра Могилы недострой на 3-й Слободской под клинику, 11-й корпус, где находиться факультет филологии, и водную станцию.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный предложил передать на баланс облсовета спорткомплекс «Трудовые резервы» и «показать мастер-класс» по обращению с коммунальной собственностью. Такую же идею внесла и глава облсовета Москаленко, обсудив эту возможность с Фондом госимущества.

Тем временем депутаты Николаевского городского совета поддержали проект решения об к Кабмину касательно предоставления согласия на принятие в коммунальную собственность города спорткомплекса «Трудовые резервы».

При этом, часть депутатов облсовета по инициативе Виктории Москаленко хотят забрать на баланс Николаевского облсовета «Трудовые резервы».