В Twitter намерены запретить политическую рекламу

Основатель и глава Twitter Джек Дорси объявил, что на его платформе больше не будет политической рекламы. Глобальный запрет начнет действовать с 22 ноября.

О таком решении Дорси написал в Twitter.

«Мы решили прекратить всю политическую рекламу в Twitter во всем мире. Мы считаем, что охват политического сообщение следует заслужить, а не купить», — подчеркнул он.

Это означает, что политики по-прежнему смогут писать свои твиты, но не смогут заниматься их продвижением.

Дорси объяснил мотивацию такого решения тем, что люди должны сами решать, хотят они подписаться на того или иного политика или нет, делать им ретвит или нет. А платное продвижение не предусматривает такого свободного решения. Он убежден, что не стоит, чтобы к такому решению были причастны деньги или механизмы таргетинга.

«Мы хорошо понимаем, что мы являемся небольшой частью значительно большой экосистемы политической рекламы. Некоторые могут утверждать, что наши действия сегодня могут способствовать действующим лицам при власти. Но мы были свидетелями того, что многие движения в соцсетях достигают массовых масштабов и без всякой политической рекламы. Я верю, что это будет только расти», — добавил Дорси.