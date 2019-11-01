«За один день пытаемся прожить как минимум два»: Трехлетняя Афина нуждается в финансовой помощи для лечения злокачественной опухоли

Трехлетняя Афина Шевчук нужна помощь в сборе средств на лечение злокачественной опухоли - саркома Юинга.

Об этом сообщают ее родители.

27 июня 2019 года у девочки начались боли спазмалитического характера, трудности со стулом. Симптоматика была похожа на заболевания кишечника. Родители сразу же обратились к педиатру, который успокоил родителей, сказав, что это просто последствия погрешности в питании. В начале июля у Афины добавились проблемы с мочеиспусканием. Родители вновь забили тревогу и обратились к врачу. Девочке провели УЗИ всех органов брюшной полости.

5 августа после сильных приступов боли девочку госпитализировали. Проведя дополнительные обследования, врачи выявили опухоль, которая занимала уже всю полость таза. В итоге врачи поставили диагноз - саркома Юинга. Случай очень серьёзный: большой размер опухоли, метастазы в лёгком. И редкий, так как этот тип заболевания характерен для мальчиков - подростков. Кроме того, опухоль совсем не характерна для её актуального местонахождения.

«Болезнь очень быстро прогрессировала. Афина перестала ходить и сидеть. Врачи не знали, с чего начать. При обращении в Институт рака родителям сообщили, что таких случаев за 4 года в стране всего 2, и нет никакого плана лечения. И напрямую посоветовали обратиться в клиники, которые встречались с такими случаями. Состояние ребенка было критическим, время уходило», - сообщается на страничке девочки на благотворительном фонде.

Взять маленькую Афину на лечение согласилась клиника Израиля, девочке сделали уже несколько блоков химиотерапии, ее готовят к высокодозной химии и забору стоволовых клеток с последующей трансплантацией костного мозга.

Данное лечение стоит огромных денег. Родители исчерпали все финансовые возможности и поэтому обращаются за помощью ко всем небезразличным.

«Самый светлый в мире лучик ... Мы пытаемся за 1 день прожить как минимум 2. Словами трудно объяснить, но я чувствую впереди сложный период и нам нужно сейчас набраться сил и насладится жизнью... А Афина меня радует, я знаю, что она мой учитель, а я её проводник. Мы обязательно справимся, как бы не было тяжело. Афина всё время зовёт гулять на улицу к горкам. Меня это радует, конечно ходить и вставать на ножки мы ещё не можем, но ползать получается хорошо. Главное движение», - пишет мама Афины на своей страничке в инстаграмм.

Сумма к сбору - 73 тысячи 69 долларов США, на сегодняшний день собрали 17,7 тысяч долларов, еще необходимо - 55 тысяч 340 долларов.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 4390 0244 9316 Сидоренко Тамила

Ощадбанк 5167 4901 8869 4666 Шевчук Владилен

Перевод можно осуществить через любую платежную систему

Больше информации и реквизитов https://www.instagram.com/nastya_ariy_afina/