Возле Мальты на дне моря нашли британскую подлодку, затонувшую в 1942 году

У берегов Мальты исследователи обнаружили затонувшую британскую подлодку HMS Urge, которая 27 апреля 1942 года отправилась с Мальты в направлении Александрии, но исчезла по пути. На ее борту было 32 члена экипажа и 12 пассажиров.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «Reuters».

Субмарину обнаружили представители Университета Мальты, которые возобновили поиски по просьбе внука командира HMS Urge. При помощи сонара они зафиксировали изображение подлодки примерно в 3 км от побережья Мальты на глубине 130 метров. Осмотр субмарины подтвердил версию о том, что она затонула в результате взрыва мины.

- Повреждение носовой части указывает на очень сильный взрыв. Корабль затонул очень быстро, без шансов выжить в результате этой трагедии. Не считая носовой части, затонувшее судно находится в отличном состоянии. Оно лежит на морском дне очень гордо – в направлении Александрии, куда ему и было приказано направляться, - цитирует агентство профессора Тимми Гамбина, который возглавлял поисковую миссию.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что найденные обломки – это HMS Urge.

Напомним, что ранее в Средиземном море нашли французскую подлодку, затонувшую в 1968 году.