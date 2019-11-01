Николаевский десантник Александр Беспалов, тяжело раненный на фронте, стал отцом

Боец 79-й отдельной аэромобильной бригады, 24-летний Александр Беспалов, тяжело раненный на Донбассе, стал отцом. Его возлюбленная Анна, на которой он женился в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре, родила сына.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Когда Александр был в коме 11 дней, его любимая уже была беременна. Все время, пока Александр был в коме, Анна была рядом с ним в палате. Сразу после прихода в сознание, мужчина связал себя и Анну узами брака. Теперь мечта николаевского десантника сбылась.

«Хочу собі чоловіка, дитині – батька, Сашкові – дружину і сина!» - сказала Анна после росписи.

Теперь девушка счастлива, что подарила своему любимому сына. Александру предстоит еще долгая реабилитация. Мальчика хотели назвать Алексеем.

Отметим, что Беспалова ранили в ночь на 21 мая. Его доставили в Днепр в больницу имени И. Мечникова. Ранее Беспалов участвовал в обороне Донецкого аэропорта от российско-террористических войск.