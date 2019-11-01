Центральное командование США показало видео штурма здания, в котором находился главарь ИГ

Центральное командование США обнародовало подробности операции по уничтожению лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Видео на котором видно здание, где тот находился в момент штурма, опубликовано на Youtube.

Напомним, 27 октября стало известно, что США провели операцию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Сверхсекретная операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен последний оплот Исламского государства. Позже Трамп подтвердил, что во время спецоперации ликвидировали главаря ИГИЛ.

Вечером в четверг террористическая организация «Исламске государство» подтвердила информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее Трамп показал служебную собаку, которая участвовала в операции по ликвидации лидера ИГ.