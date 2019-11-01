Большинство ветеранов покинули Золотое и вывезли оружие, - замглавы Нацполиции

Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны, которые были против разведения войск в Золотом, в сопровождении полиции покинули населенный пункт и вывезли с собой оружие.

Об этом он рассказал в эфире программы «Нині вже» на «Громадському».

«Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело», — сказал он.

Также замглавы Нацполиции отметил, что за два дня разведения войск внештатных ситуаций не было.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции