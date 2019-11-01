Глава МИД заявил, что сейчас ведется подбор кандидатов для масштабного обмена пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленных и изучение их дел.

Об этом министр рассказал в интервью ТСН.

Как известно, в средине октября Вадим Пристайко заявил, что новый обмен пленных будет касаться трех групп людей.

«Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и вместе с тем возможность освобождения», – сказал министр.

По словам Пристайко, обмен не привязан к встрече в нормандском формате, есть желание, чтобы он произошел как можно скорее.

«Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом», – отметил он.

Напомним, как 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.