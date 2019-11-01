«Николаевоблтеплоэнерго» начало подачу тепла в жилые дома Корабельного района

КП «Николаевоблтеплоэнерго» с 1 ноября начинает подачу тепла от котельной по улице Самойловича, 42 в жилой фонд Корабельного района.

Об этом сообщается на странице предприятия.

Котельную по улице Самойловича, 42 (НГЗ) запустили в работу 31 октября. Также отмечается, что в рамках реализации мероприятий по повышению качества предоставления услуги населению и уменьшения затрат на энергоносители ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» проводит закрытие малоэффективной котельной по улице Заводская площадь, 1 с переключением абонентов на котельнуюпо улице Самойловича, 42 (НГЗ).

В связи со сложным гидравлическим процессом наладки, предприятие обращается к балансодержателям жилых домов (управляющие компании, ЖЭКи, ОСМД) обеспечить заполнение водой жилого фонда и дальнейшие действия согласовывать с представителями ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Аварийно диспетчерская служба 22-11-66

Начальник 6 РТМ Дягилев Михаил 050-723-33-46

Главный инженер Куприй Кирилл 22-33-16, 22-11-49

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Николаевского городского совета принял решение начать отопительный период на всех объектах с 31 октября. И по состоянию 18:30 31 октября заработали 55 котельных «Николаевоблтеплоэнерго».