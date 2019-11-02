В Турции археологи нашли храм возрастом более 11 тысяч лет

В Турции нашли уникальный храм, построенный из небольших камней и обожженных глиняных плит, возраст которого более 11 тысяч лет.

Об этом сообщает издание Аrkeolojik Нaber.

«Храм возрастом 11 300 лет был найден в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардини. Он по структуре напоминает Хебеклитепе, старейших храмовый комплекс в мире», - сообщили археологи.

В храме было размещено четыре стелы, на которых нет изображений. Одна из найденных стелл была сломана, три другие удалось откопать в первозданном виде. Площадь храма составляет 80 квадратных метров.

Как известно, храмовый комплекс Хебеклитепе был открыт в 1963 году. Эта находка фактически переписала историю человечества, сделав ее длиннее на несколько тысячелетий. Хебеклитепе прошлого года был объявлен официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, как в Египте археологи нашли 30 гробниц с мумиями, что стало самым крупным открытием за более чем 100 лет.