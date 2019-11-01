На нардепа от «Евросолидарности» Федину и военнослужащую Зверобой завели уголовное дело из-за угроз Зеленскому

В отношении нардепа от фракции «Евросолидарность» Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского.

Об этом написал в Facebook нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

По его данным, дело открыто Генпрокуратурой из-за их призывов к убийству человека и свержению государственной власти.

«Передайте кто-то Зверобой и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти», - сообщил Качура и указал номер производства.

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Отметим, в «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского.

Позже нардеп от партии Порошенко объяснилась за видео о вариантах гибели Зеленского.