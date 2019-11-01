Дипломатов из США в порту Мариуполя ознакомили с безопасностью в Азовском море и показали стоянку кораблей тактической группы «Тритон»

Американская делегация во главе с временно поверенным в делах США в Украине Послом Уильямом Тейлором ознакомилась с ситуацией с безопасностью в Азовском море и посетила стоянку кораблей тактической группы «Тритон».

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«В районе проведения ООС делегация американских дипломатических представителей во главе с временно поверенным в делах США в Украине послом Уильямом Тейлором ознакомилась с ситуацией с безопасностью в Азовском море», - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время визита в Мариупольский морской торговый порт американцы посетили стоянку кораблей тактической группы «Тритон» ВМС ВС Украины, чтобы изучить состояние реализации двусторонних договоренностей относительно сотрудничества в оборонной сфере между Украиной и США.

В свою очередь, представители командования ООС и частей ВМС ВСУ проинформировали дипломатов из США о ситуации с безопасностью в Азовском море, а также особенностях действий россиян в акватории Азова.

В пресс-службе также сообщили, что для американской делегации были проведены обзорная экскурсия по поисково-спасательному судну «Донбас» и выход в море на малом бронированном артиллерийском катере «Кременчук».