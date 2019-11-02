В Полтавской области домашняя кошка выкормила детеныша пантеры

В Полтавской области в экопарке обычная кошка Мурка выкормила детеныша пантеры.

Об этом сообщает «UA: Полтава».

Три месяца назад у черных пантер Блэка и Лейлы родился детеныш. В возрасте двух недель работники экопарка увидели, что у пантеры не хватает молока и пришлось забрать детеныша по имени Эшли. Тогда Эшли начала кормить кошка Мурка.

- Приняла его кошка нашего сотрудника, она его подкармливала, также мы его кормили с бутылочки. Проживает она здесь, с ним, чтобы ему было веселее, - говорит работница экопарка Татьяна Пивоваренко.

Сейчас у Эшли пятиразовое питание. Его рацион таков: молоко, курятина, говядина. За один раз он выпивает 120 граммов молока, мяса съедает граммов 150-200 за один раз.

По словам Пивоваренко, через неделю Эшли будет жить в вольере сам – кошку Мурку отселят. К родителям детеныша не вернут, потому что отец будет воспринимать сына как конкурента.

Напомним, что ранее в лондонском соборе провели на пенсию кошку Магнификэт, которая там жила и стала достопримечательностью.