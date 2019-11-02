В Кривом Роге парень заявил в полицию о пропаже бургеров – его самого заподозрили в мошенничестве

В Кривом Роге вечером 31 октября у парня в кафе быстрого питания пропали бургеры, он потребовал компенсацию и вызвал полицию.

Об этом сообщает сайт «Первый городской».

Вечером в кафе быстрого питания на улице Лермонтова парень купил несколько бургеров. Он оставил пакеты на столике и отошёл в другое место. Когда вернулся, заказа уже не было. Появились сведения, что еду забрал другой человек. Парень предъявил претензии к администрации заведения из-за того, что они не следят за заказами и столами, и потребовал компенсацию.

Расстроенный клиент сообщил о произошедшем в полицию. Когда приехали правоохранители – дело приняло неожиданный поворот. Во время выяснения обстоятельств случившегося появилась версия, что на самом деле парни отдыхали в одной компании и, таким образом, хотели получить двойную порцию бургеров.

Напомним, что ранее пьяные николаевцы устроили дебош в кафе и грозились уволить полицейских, которые их задержали.