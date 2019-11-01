В Николаеве облтеплоэнерго запустило в работу 85 котельных

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по состоянию на 1 ноября запустило в работу 85 котельных для подачи отопления в жилые дома.

Об этом сообщается на странице предприятия.

Сообщается, что объекты после пуска тепла получают наряды на подключение отопления, в которых ставит подпись представитель предприятия и представитель потребителя (обслуживающая компания, ЖЭК, ОСМД). На предприятие поступает много обращений граждан по этому поводу.

Подписание нарядов на подключение по жилым домам на индивидуальном абонировании осуществляется по адресу: проспект Центральный, 141 Б, кабинет 8, телефон 46-37-51 начиная с 8 ноября 2019 года, с юридическими лицами по адресу: улица Генерала Свиридова, 40/1, 2 этаж, телефон 58-12-72, 58-35-19 начиная с 1 ноября 2019 года.

Также уточняется, что задержка в оформлении нарядов связана с привлечением персонала в процессе отладки пуска тепла в жилые дома.

«Сейчас в работе 85 котельных, пуск тепла продолжается», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Николаевского городского совета принял решение начать отопительный период на всех объектах с 31 октября. И по состоянию 18:30 31 октября заработали 55 котельных «Николаевоблтеплоэнерго».

КП «Николаевоблтеплоэнерго» с 1 ноября начало подачу тепла от котельной по улице Самойловича, 42 в жилой фонд Корабельного района.