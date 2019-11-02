Американцы требуют закрыть экстремальный хоррор-квест – говорят, что в нем по-настоящему мучают людей

Американцы потребовали закрыть экстремальный хоррор-квест «Дом с привидениями» в штатах Теннесси и Алабама. В петиции на сайте Change.org, которую подписали уже более 80 тысяч человек, говорится, что квест – «это замаскированная камера пыток».

Об этом сообщает «Сноб».

По данным автора петиции, организаторы игры ищут людей, которыми легко манипулировать, а потом издеваются над ними во время квеста. По правилам участник в любое время может назвать стоп-слово и прекратить игру, однако, как утверждается в петиции, это правило нарушают.

«Один участник был так сильно замучен, что несколько раз потерял сознание. Актеры остановили игру лишь тогда, когда подумали, что убили мужчину», - говорится в тексте жалобы.

Кроме того, якобы были сообщения о сексуальном насилии в «Доме с привидениями», употреблении наркотиков и веществ, которые вызывают галлюцинации (если верить правилам квеста, опубликованным на официальном сайте, все это запрещено). Петиция адресована губернатору Теннесси и сенату штата Алабама. Власти пока на нее не отреагировали. В правилах квеста объясняют, что это не типичная хоррор-игра. Участники должны быть старше 21 года или обязаны принести справку от родителей, если им от 18 до 20 лет. Кроме того, есть ограничения по здоровью.

Каждого обязуют подписать 40-страничный контракт и посмотреть двухчасовой фильм перед началом игры, которая в общей сложности длится около 10 часов. Еще ни один человек не продержался до конца. Владелец дома Расс МакКейми обещает награду в 20 тысяч долларов тому, кто пройдет весь квест. Он не считает придуманное развлечение противозаконным.

Напомним, что ранее на Николаевщине суд арестовал рецидивиста, который жестоко пытал и убил соседа.