НАБУ по требованию суда открыло уголовное производство против Кличко – его подозревают в хищениях

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает издание «РБК-Украина», на запрос которого ответили в НАБУ.

Антикоррупционное бюро во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда от 2 октября 2019 внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.

«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», - сообщили в НАБУ.

Отметим, ВАКС до этого обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью, получении взятки, незаконном обогащении и присвоении имущества – по статьям 364, 368, 368-2, 191 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отметили, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.

Напомним, дело касается возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Депутаты Киеврады заявляли о бездействии НАБУ в открытии дела против мэра Киева на основании депутатского обращения о том, что Кличко вместе с должностными лицами КГГА якобы использовал бюджетные средства Киева в завышенных размерах. Деньги перечислялись компании, которая выиграла тендер на реконструкцию путепровода.

Ранее мэр Киева Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволить.