Николаевские пиротехники в одном селе нашли почти полсотни артснарядов времен прошлых войн и уничтожили их

1 ноября группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения путем контролируемого подрыва уничтожила 43 артиллерийских снаряда времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В соответствии с задачами годового плана ГУ ГСЧС по разминированию территории Николаевской области группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения проводила работы по обследованию местности на открытый территории села Шевченково Новобугского района на наличие взрывоопасных предметов. В течение нескольких дней выявлено всего 43 взрывоопасных предметов, которые под наблюдением были уничтожены.

Напомним, что ранее николаевские пиротехники путем подрыва уничтожили два боеприпаса.