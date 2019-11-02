Бойцы спецподразделения «Святой Николай» в зоне ООС провели учения по захвату преступников и освобождению заложника

В Донецкой области полицейские Доброполья вместе с сотрудниками роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев» провели учебную спецоперацию по задержанию вооруженных преступников и освобождению заложника.

Об этом сообщает Добропольское отделение полиции.

По легенде, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что двое мужчин в балаклавах с оружием совершили нападение на магазин в городе Доброполье, завладели деньгами в размере 10 тысяч гривен и скрылись с места происшествия.

По решению руководства полиции, был введен в действие специальный оперативный план под условным названием «Сирена». Все внешние наряды, автопатрули и блокпосты были ориентированы на розыск злоумышленников.

Через несколько минут в полицию поступило сообщение, что нападавшие завладели микроавтобусом белого цвета и захватили водителя в заложники. С целью освобождения заложника, в действие была введена специальная полицейская операция «Заложник».

Разыскиваемый автомобиль был замечен полицейскими возле недостроя по улице Мечникова, в которой спрятались вооруженные преступники вместе с заложником. В силу был введен оперативный план под условным названием «Гром».

Сразу оперативно опасную зону заблокировали группами окружения, фильтрации, захвата, коммуникации. После чего к работе были привлечены сотрудники роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев».

В результате четких и слаженных действий заложник был освобожден, злоумышленники - обезврежены.

Напомним, как николаевские силовики провели учения на случай массовых беспорядков в мэрии – с блокировкой автомобилей, взрывчаткой и поджогом шин.