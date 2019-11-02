Николаевская 79-я бригада стала лучшей на конкурсе гранатометчиков

Недалеко от Житомира прошли соревнования на звание лучшего гранатометного отделения в Вооруженных Силах Украины, в которых отличились военнослужащие николаевской 79-й бригады.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск.

На полигоне ДШВ под Житомиром состоялись сразу два профессиональных конкурса. В частности, в течение нескольких дней определяли лучшее гранатометное отделение автоматического гранатомета станкового АГС-17 и расчет пулемета Калашникова модернизированного ПКМ в Вооруженных Силах Украины.

К Всеармейскому конкурсу привлекались лучшие и наиболее подготовленные военнослужащие из боевых подразделений десантно-штурмовых и Сухопутных войск, морской пехоты Военно-морских и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

«Во время различных номинаций, участники конкурса демонстрировали отточенные до автоматизма навыки по владению штатного оружия, проведению разведки целей, их выявлению, определению их приоритетности, меткой стрельбе и многое другое. С этими задачами военнослужащие справились довольно успешно. Ведь свое боевое мастерство, они постоянно оттачивают на полигонах и непосредственно в боевых действиях. Поэтому, борьба была действительно жаркой и бескомпромиссной», – говорится в сообщении.

Кроме этого, проверялся уровень физической подготовленности при преодолении несколько километровой полосы препятствий, причем с оружием и в снаряжении, а также оказании первой медицинской помощи и тому подобное.

По итогам конкурса, лучшим гранатометным отделением АГС-17 и обслугой пулемета ПКМ в Вооруженных Силах Украины стали военнослужащие десантно-штурмовых войск. В частности, гранатометчики из 79-й отдельная десантно-штурмовой бригады из Николаева и пулеметчики из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, как в Донецкой области полицейские Доброполья вместе с сотрудниками роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев» провели учебную спецоперацию по задержанию вооруженных преступников и освобождению заложника.