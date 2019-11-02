В Станице Луганской начали монтаж второй металлоконструкции моста – объект планируют открыть до конца месяца

В Станице Луганской 2 ноября начался монтаж второй металлоконструкции ранее разрушенного моста через реку Северский Донец.

Об этом в Facebook сообщает Луганская областная государственная администрация.

Отмечается, что работники «Укртрансмоста» занимались усилением диафрагмы мостовой опоры №7, обработкой металлоконструкций пролета моста с помощью пескоструйного аппарата и выполняли сварочные работы.

«На строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Монтаж второй металлоконструкции начат в 13:30. Напомним, что первая металлоконструкция - диафрагма - смонтирована 31 октября», - говорится в сообщении.

Мост планируют открыть до 27 ноября.

Ранее сообщалось, что боевики в очередной раз сорвали запланированный демонтаж моста в Станице Луганской.

Также напомним, что возле разрушенного моста в районе пгт Станица Луганская через реку Северский Донец установили веб-камеру.