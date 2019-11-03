В части Черного моря в закрытом режиме проводились ракетные стрельбы – площадь перекрытого района охватила и Николаевскую область

В субботу, 2 ноября, в северной части Черного моря были проведены ракетные стрельбы.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на прибрежные предупреждения 1256/2019 и оповещения A3684 / 19 NOTAM (Notice to Airmen).

Прибрежное сообщение 1256/2019 действовало с 6:00 до 16:00 и запрещало навигацию судов, аналогичное время указано для запрета полетов по оповещением A3684/19 NOTAM.

Площадь перекрытого района составляет 6323 квадратных километров и охватывало сразу три области - Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Береговая линия перекрытых районов находится недалеко от населенного пункта Черноморское, где расположен одноименный военный полигон, также известный как «Чабанка».

Масштаб перекрытия водного района свидетельствует о вероятном испытании комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ «Нептун», которые до этого проводились на Государственном испытательном полигоне «Алиби» на юге Одесской области.

Последние публичные пуски этого ракетного комплекса состоялись 24 мая текущего года, после чего остальные осуществлялась в закрытом для прессы режиме. Так же никаких сообщений о них не давали пресс-службы производителя и заказчика.

Однако каждый следующий месяц закрывался соответствующий морской район в Черном море, что свидетельствует о закрытом режиме испытаний.

Во время всех публичных пусков комплекс постоянно модернизировался и испытывались различные новшества. Так во время пусков в мае ракета Р-360 получила новый стартовый двигатель, а как известно ранее использовался от ракеты зенитного ракетного комплекса С-125.