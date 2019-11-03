На Донбассе американское агентство установило телевышку для показа украинского телевидения на оккупированных территориях

Агентство США по международному развитию USAID помогли в установке телевышке, которая транслирует украинское вещание для жителей Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Миссии на Facebook.

«Директор Миссии USAID в Украине Сюзан Фритц и координатор программ помощи странам Европы и Евразии Джим Куликовский смотрят программу украинского телевидения, трансляция которой в Донецкой области стала возможной благодаря установке передатчиков и сооружения трансляционной вышки с помощью USAID. Передатчики расположены в помещении, рядом с которым построена вышку. Это оборудование обеспечивает доступ жителей Донетчины (в т.ч. неконтролируемых территорий) к программам украинского телевидения», – говорится в сообщении.

Напомним, как украинская диаспора в США передала благотворительную помощь детям военных, погибших в ходе ООС.