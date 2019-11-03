«Да, это, конечно, ужас. Просто ужас», – губернатор Стадник проехался по аварийной трассе Н-14

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник проехался на автомобиле по аварийной трассе Н-14 (Николаев - Кропивницкий), чтобы проверить, как выполнены его поручения по обеспечению проезжаемости накануне зимы.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

– Дорога Николаев – Кропивницкий, Н-14. Решили проехаться, пока выходной день, отметить участки и посмотреть проезжаемость. Посмотреть, как выполнили наши службы поручение подготовиться к зиме по поводу проезжаемости. Вижу, что никто ничего не сделал. Работаем дальше. Грустно, конечно, очень, но, я думаю, мы поборем это все. Да, это, конечно, ужас. Просто ужас, – комментирует свою поездку на видео Стадник.

А в описании к видео он напомнил, что еще в начале октября облавтодор взял на себя обязательства до ноября обеспечить проезд по этой дороге.

«Как видим, ничего не сделано. Считаю это неуважением к жителям Николаевщины», – резюмировал глава ОГА.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал, что в 2020 году в министерстве будут уделять внимание двум аварийным трассам в Николаевской области – Н-11 «Николаев-Днепр» и Н-14 «Николаев-Кропивницкий».