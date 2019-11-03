На Николаевщине открыли мемориальную доску в память о погибшем морском пехотинце

В субботу, 2 ноября, в Марьевской общеобразовательная школа I - III ступеней Баштанского района Николаевщины состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о погибшем морском пехотинце на Донбассе младшем сержанте Сергее Савинове.

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины на своей странице в Facebook.

«В торжественном мероприятии приняли участие представители союза участников АТО города Баштанки, волонтеры, учителя и ученики учебного заведения, родственники Сергея, его друзья, военные собратья, и неравнодушные жители поселка. Минутой молчания присутствующие почтили память воина-защитника и всех павших в зоне проведения АТО и ООС», – говорится в сообщении.

24-летний Сергей Савинов погиб 30 августа 2019 года. Он получил смертельные ранения в результате обстрела боевиков на Донбассе.

Похоронен морпех в селе Марьевка Баштанского района, откуда он родом.