«Будто вчера приготовили»: В Исландии бургер из McDonald’s «прожил» 10 лет и стал достопримечательностью для туристов

Когда в 2009 году в Исландии компания McDonald’s закрыла все свои рестораны, Хьортур Смарасон решил купить последние чизбургер и картошку-фри, сегодня хранятся в хостеле как экспонаты.

Об этом сообщает AFP.

- Я слышал, что пища из McDonald’s никогда не разлагается, поэтому просто хотел проверить, правда ли это, — рассказал Смарасон.

На этой неделе покупке исполняется 10 лет, а еда выглядит, будто ее вчера приготовили. Чизбургер и картошка находятся в хостеле Snotra House на юге Исландии. Любой желающий может посмотреть стриминг и увидеть, как сегодня выглядят блюда из McDonald’s.

В хостеле подчеркнули, что люди со всего света приезжают к ним, чтобы увидеть гамбургер, а сайт ежедневно посещают 400 тысяч человек. По словам владельца хостела Сигги Сигурдура, бургер все еще «чувствует себя хорошо и выглядит так же».

- Это все, конечно, смешно, но заставляет задуматься о том, что мы едим. Плесени нет, лишь бумажная обертка немного пожелтела, — отметил Сигурдур.

После покупки бургер и картошка хранились у Смарасона в гараже, однако позже он решил, что это неподходящее место для хранения еды и спустя три года после покупки отнес ее в Национальный музей Исландии. В музее принять бургер отказались, объяснив это тем, что у них нет необходимых условий для хранения еды. Сигурдур шутливо сказал, что они явно ошиблись, так как бургер хранит себя сам.

После того, как чизбургер с картошкой сменили несколько “мест жительства”, они остались в хостеле. Их фото вызвали в Сети дискуссию о том, какие продукты могут храниться практически вечно. Кроме этого эксперимента были и другие, когда люди приносили еду из McDonald’s и оставляли на значительное время, однако с ней не происходило почти никаких изменений.

Стоит отметить, что в 2013 году представители McDonald’s подтвердили, что в “правильной среде” бургеры из ресторана, как и большинство других продуктов питания, могут разлагаться, но без влаги на них едва ли появится плесень и продукты разложения. Бьорн Адальбьорнссон из университета Исландии согласился с этим заявлением и добавил, что без влаги еда просто высыхает.