Ситуация с дифтерией под контролем, - Минздрав

Ситуация с дифтерией в Украине под контролем и противодифтерийной сыворотки есть достаточное количество.

Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью ВВС Украина.

- Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон — это и была потребность Украины в сыворотке, — заявила она.

По словам Скалецкой, в текущем году в Украине есть 200 флаконов.

- Еще дополнительно 150 или 170 нам передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 тоже в качестве помощи предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно, — добавила она.

Скалецкая подчеркнула необходимость повышения уровня вакцинации.

- Мы должны сделать все, чтобы предотвратить заболевание. Работа ведется и с губернаторами, и с департаментами здравоохранения, информационные кампании запускаются. Количества вакцин достаточно, чтобы поднять уровень вакцинации. Я надеюсь, что в регионах мы будем видеть динамику увеличения вакцинации. Если ее не будет, дальше я уже буду говорить с губернаторами, — сказала она.

Напомним, на Закарпатье, где произошла вспышка дифтерии, завезли партию сыворотки от этого заболевания